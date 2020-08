Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : émission de titres obligataires super subordonnés Cercle Finance • 27/08/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Total a annoncé jeudi son intention de lancer un emprunt obligataire super subordonné libellé en euro à durée indéterminée. Le groupe français indique dans un communiqué que les termes définitifs de l'emprunt seront communiqués dans le courant de la journée. Ces obligations nouvelles seront remboursables au gré de la société à partir de la dixième année et porteront intérêt à taux fixe réajustable, ajoute Total. Il est prévu que les agences de notation Moody's et S&P attribuent les notes 'A2' et 'A-' à l'opération, précise le groupe. Total a également annoncé jeudi le lancement d'une offre de rachat ciblant des obligations super subordonnées émises en 2015, dont un milliard d'euros restent actuellement en circulation.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.51%