Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Direct Energie engage un recours contre EDF sur l'Arenh-Les Echos Reuters • 27/04/2020 à 11:22









PARIS, 27 avril (Reuters) - Total Direct Energie, filiale de Total TOTF.PA , a engagé une procédure d'urgence auprès du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la suspension d'une partie de ses obligations d'achat auprès d'EDF EDF.PA dans le cadre du contrat d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), rapporte lundi le quotidien Les Echos. Certains concurrents de l'électricien public cherchent depuis plusieurs semaines à obtenir la suspension de ces contrats d'approvisionnement en électricité à un prix préalablement fixé, conclus avant la crise du nouveau coronavirus, pour tenir compte de la chute de la demande et des prix consécutive aux mesures de confinement. Réclamant l'activation d'une clause de force majeure, ils se sont déjà vu opposer une fin de non-recevoir par le groupe, ainsi que par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et le Conseil d'Etat. Toujours selon Les Echos, deux recours de fournisseurs alternatifs ont déjà été déposés contre EDF auprès du tribunal de commerce et d'autres pourraient suivre, dont celui du fournisseur d'énergie verte ekWateur. Total n'a pas souhaité commenter ces informations. (Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.27% TOTAL Euronext Paris -0.06%