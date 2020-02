Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : développe son partenariat avec Adani en Inde Cercle Finance • 06/02/2020 à 09:09









(CercleFinance.com) - Total étend son partenariat avec le Groupe Adani, le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l'énergie et des infrastructures. Ce partenariat permettra de contribuer à la croissance de la production d'électricité d'origine solaire en Inde. Total et Adani Green Energy Limited (AGEL) vont créer une joint-venture à parts égales dans laquelle AGEL apportera ses actifs solaires en opération. Cette transaction représente environ 500 millions de dollars et est en ligne avec l'objectif du Groupe d'une rentabilité supérieure à 10% pour les projets renouvelables. ' Cette participation participe à notre ambition de contribuer à déployer 25 GW de capacité de production d'énergies renouvelables d'ici à 2025 ' a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +2.00%