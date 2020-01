Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : développe la production de batteries avec PSA Cercle Finance • 30/01/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Total, au travers de sa filiale Saft, et PSA avec Opel, vont développer en Europe une activité de production de batteries pour véhicules électriques. Les groupes vont créer à cette fin une société conjointe dénommée ACC (Automotive Cell Company). La première étape de ce projet est la construction d'une usine pilote sur le terrain de l'usine de Saft à Nersac. Cette usine dont le démarrage est prévu mi-2021 représente un investissement de 200 millions d'euros. Environ 200 emplois de haute qualification seront ainsi créés dans la région Nouvelle-Aquitaine. ' Ce projet s'appuiera sur une R&D de pointe apportée notamment par Saft, pour produire à compter de 2023 des batteries pour véhicules électriques qui seront au meilleur niveau technologique en termes de performance énergétique, tant en termes d'autonomie que de temps de recharge. Elles présenteront un bilan carbone meilleur que la concurrence de façon à établir une nouvelle référence en Europe ' indique Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.78%