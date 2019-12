Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : deux investissements dans le Golfe du Mexique Cercle Finance • 12/12/2019 à 14:22









(CercleFinance.com) - Total annonce ce jeudi investir dans deux projets en eaux profondes dans le Golfe du Mexique. 'Total annonce la prise de décision finale d'investissement (FID) pour le développement du champ d'Anchor, ainsi que le lancement des études d'ingénierie sur la découverte de North Platte. Ces deux projets sont situés dans les eaux profondes du Golfe du Mexique américain, au large de la Louisiane', développe le groupe. 'Le projet d'Anchor bénéficie de réserves permettant un développement autonome à un coût compétitif. Le projet de North Platte marque le retour de Total comme opérateur dans le Golfe du Mexique et notre objectif est de prendre une décision finale d'investissement en 2021', commente Arnaud Breuillac, Président Exploration-Production de Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.08%