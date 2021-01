Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : déploiement de la distribution d'E85 en France Cercle Finance • 26/01/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Total indique avoir accéléré le déploiement du Superéthanol E85, carburant en majorité renouvelable et produisant moins de gaz à effet de serre, au sein de ses stations-service pour devenir aujourd'hui le plus grand réseau de distribution d'E85 en France. Après avoir déjà doublé fin 2019 sa capacité de distribution, en passant de 270 stations-service à plus de 500, le réseau Total compte désormais plus de 750 stations-service proposant de l'E85 à fin 2020, un développement qui doit se poursuivre en 2021.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.78%