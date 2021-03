Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : démarrage d'une centrale éolienne en Argentine Cercle Finance • 10/03/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Total Eren -producteur d'électricité d'origine renouvelable dont Total est actionnaire minoritaire- annonce la mise en service de la centrale éolienne de 'Vientos Los Hércules' (97,2 MW) située dans la Province de Santa Cruz, au sud de l'Argentine. Plus grande centrale de Total Eren mise en service en Amérique latine, elle produira environ 400 GWh par an - suffisamment pour répondre aux besoins en énergie d'environ 110.000 foyers - et réduira les émissions de CO2 de plus de 200.000 tonnes chaque année. L'électricité générée par Vientos Los Hércules a été contractée avec CAMMESA, l'opérateur du marché argentin, via un contrat de vente de l'électricité produite (Power Purchase Agreement ou PPA) signé en dollars sur 20 ans.

