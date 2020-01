TOTAL décroche un contrat de recharge pour véhicules électriques aux Pays-Bas

(AOF) - Total a remporté le plus grand marché public de recharge pour véhicules électriques en Europe auprès la Région Métropolitaine d'Amsterdam (Metropoolregio Amsterdam Elektrisch - MRA-E). Dans le cadre de ce contrat, Total installera et exploitera jusqu'à 20 000 nouveaux points de charge publics aux Pays-Bas, dans les provinces de Hollande-Septentrionale, de Flevoland et d'Utrecht. Ce nouveau contrat vise à répondre à la forte croissance de la demande en points de charge publics pour véhicules électriques (VE) aux Pays-Bas.

Ce réseau de recharge couvre une population de 3,2 millions d'habitants et près de 15 % de la demande actuelle en matière de charge pour VE aux Pays-Bas.