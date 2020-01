Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : découverte sur un bloc au large du Suriname Cercle Finance • 07/01/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - Total et Apache annoncent avoir réalisé une découverte importante sur le prospect Maka Central-1 du Bloc 25, situé au large du Suriname, dans le prolongement des découvertes réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek. Le puits Maka Central-1 a traversé une colonne de plus de 123 mètres nets d'huile légère et de haute qualité et de condensats de gaz. Des travaux de forage et des tests complémentaires seront menés pour apprécier le volume de ressources et la productivité du réservoir. Ce puits a été foré par Apache, opérateur avec 50%, et Total, comme partenaire avec 50%. Le prochain puits sera foré sur le prospect de Sapakara Ouest-1 et le rôle d'opérateur sera transféré à Total après un troisième puits d'exploration.

