Total : découverte de gaz à North El Hammad en Egypte

(CercleFinance.com) - Total, BP et Eni ont réalisé une découverte de gaz sur le prospect Bashrush du permis North El Hammad, situé à 11 kilomètres de la côte égyptienne. Total détient une participation de 25 % dans le permis de North El Hammad, aux côtés de l'opérateur ENI (37,5 %) et de BP (37,5 %). ' Le puits a rencontré environ 100 mètres de gaz dans des grès de bonne qualité de la formation Abu Madi. Un test de production a été réalisé avec des débits allant jusqu'à 32 millions de pieds cube de gaz par jour (Mpc/j), limités par les conditions du test ' indique le groupe. Selon les estimations actuelles, la production par puits pourrait atteindre jusqu'à 100 Mpc/j, et jusqu'à 800 barils de condensats par jour. . ' Ces résultats confortent notre stratégie visant à consacrer une part significative de notre budget exploration à la recherche d'hydrocarbures à proximité d'infrastructures existantes, ' a commenté Kevin McLachlan, directeur Exploration chez Total.

