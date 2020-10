Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : découverte de gaz à condensats en Afrique du Sud Cercle Finance • 28/10/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir réalisé une découverte importante de gaz à condensats sur le prospect de Luiperd, situé sur le bloc 11B/12B dans le bassin d'Outeniqua, à 175 kilomètres au large de la côte sud d'Afrique du Sud. Le puits de Luiperd a été foré jusqu'à une profondeur totale d'environ 3.400 mètres et a rencontré 73 mètres nets de gaz à condensats dans des réservoirs du Crétacé inférieur bien développés et de bonne qualité. Couvrant 19.000 kilomètres carrés, le bloc 11B/12B est opéré par Total avec une participation de 45%, aux côtés de Qatar Petroleum (25%), CNR international (20%) et Main Street, un consortium sud-africain (10%).

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -3.63%