Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : découverte d'un gisement en mer de Norvège Cercle Finance • 21/04/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires Total E&P Norge (filiale de Total) et Vår Energi (filiale de Eni) annoncent avoir découvert un gisement de pétrole et gaz dans un nouveau segment du champ Tyrihans, en mer de Norvège. Les ressources récupérables sont à ce jour estimées entre 3 et 4,2 millions de mètres cubes standard d'équivalent pétrole, soit entre 19 et 26 millions de barils équivalent pétrole. Les titulaires de licence d'exploitation ont l'intention de démarrer la production immédiatement, d'autant que le champ Tyrihans est situé à quelque 25 kilomètres au sud-est du champ d'Åsgard et à 220 kilomètres au nord-ouest de Trondheim. Grâce à son emplacement, le gisement pourra donc être exploité rapidement, garantissant à la fois une bonne rentabilité et de faibles émissions de CO2.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.12%