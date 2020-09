Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : crée une co-entreprise avec PSA pour des batteries Cercle Finance • 03/09/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - PSA et Total annoncent ce jeudi avoir signé un accord portant sur la création de la co-entreprise ACC. Avec cette association, les partenaires entendent mettre en place un acteur mondial de référence dans le développement et la fabrication de batteries pour l'industrie automobile, et atteindre le meilleur niveau de performance dès 2023. 'Total/Saft apportera son expertise en matière de R&D et d'industrialisation, et le Groupe PSA sa connaissance du marché automobile et son expérience de la production en grande série', précisent les deux partenaires. L'ensemble du projet représente plus de 5 milliards d'euros d'investissements.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.24%