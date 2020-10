Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : contrat remporté par Saft pour le métro de Moscou Cercle Finance • 15/10/2020 à 09:23









(CercleFinance.com) - Saft annonce avoir remporté un contrat auprès de Transmashholding (TMH) pour équiper les nouvelles rames 'Moskva-2020' du métro de Moscou, avec des éléments MSX fournissant l'alimentation de secours du système de traction. 'Ce projet signe la première utilisation de batteries embarquées à bord des métros moscovites permettant d'éviter que les rames ne restent bloquées entre deux stations en cas de coupure de courant', explique la filiale de batteries de Total. Saft a commencé à livrer les batteries et les accessoires destinés à la fabrication des premiers trains en 2020, dans le cadre du contrat signé qui pourrait représenter à terme 1376 kits de batteries correspondant à 172 rames de métro.

