Total : contrat pour un réseau de recharge aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir remporté le plus grand marché public de recharge pour véhicules électriques en Europe auprès la Région Métropolitaine d'Amsterdam : dans ce cadre, il installera et exploitera jusqu'à 20.000 nouveaux points de charge publics aux Pays-Bas. L'électricité qui alimentera ce réseau de recharge sera à 100% d'origine renouvelable, fournie par Total Netherlands et produite aux Pays-Bas. Total va en outre étudier de nouvelles opportunités de développement de projets solaires dans la région. De plus, il développera et mettra en oeuvre des technologies de charge intelligentes, permettant à la fois une gestion stable du réseau électrique lors des pics de consommation et une recharge efficace et durable lorsque le coût de l'énergie est le plus abordable.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.44%