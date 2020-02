Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : contrat de traitement-imagerie renouvelé avec CGG Cercle Finance • 13/02/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - CGG annonce l'attribution à sa division géosciences, par Total, d'un renouvellement pour cinq ans de son contrat d'exploitation d'un centre de traitement-imagerie dédié à Pau, contrat qui prend effet à partir de janvier 2020. 'Ce centre dédié, qui s'appuie sur l'expertise et la technologie de traitement 4D de haut de gamme de CGG, a délivré des résultats exceptionnels au fil des ans', affirme Sophie Zurquiyah, directeur général de la société.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.17%