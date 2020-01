TOTAL construira la première centrale solaire de très grande envergure du Qatar

(AOF) - Total a signé des accords pour le développement du projet photovoltaïque d'Al Kharsaah Solar PV IPP Project, centrale solaire de 800 mégawatts-crête (MWc) située à 80 km à l'ouest de Doha, au Qatar. Le projet a été attribué au consortium composé de Total (49%) et de Marubeni (51%), à l'issue du premier appel d'offres solaire du pays. Al Kharsaah est la première centrale solaire de très grande envergure du Qatar.

Elle approvisionnera le réseau Qatari et alimentera industries, services et particuliers en énergie fiable, abordable et propre dès 2021 avec une capacité initiale de 350 MWc avant d'atteindre sa pleine capacité en 2022, indique Total.

Elle représentera environ 10% de la demande de pointe en électricité du pays et réduira les émissions de CO2 du Qatar de 26 millions de tonnes sur la durée de vie du projet. La centrale sera construite sur un terrain de plus de 1 000 hectares et comptera 2 millions de modules solaires à double face montés sur des trackers, permettant de réaliser des gains de puissance substantiels et de tirer pleinement parti de l'ensoleillement exceptionnel de la région. Elle représentera un investissement d'environ 500 millions de dollars.

Le projet sera développé et opéré par le SPV Siraj 1, détenu conjointement par le consortium composé de Total Solar International et de Marubeni (40 %), aux côtés de Siraj Energy (60 %), joint-venture entre Qatar Petroleum (40 %) et QEWC (Qatar Electricity & Water Company, 60 %). Ce projet bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement, PPA) sur 25 ans prévoyant la fourniture d'électricité à l'acheteur Kahramaa.

" Nous sommes fiers d'ouvrir la voie en construisant la première centrale solaire de grande envergure au Qatar et d'accompagner un pays déterminé à développer les énergies renouvelables. Avec nos partenaires, nous mettrons en œuvre le meilleur de notre expertise et de notre savoir-faire technique afin de livrer un projet qui sera l'un des plus compétitifs au monde", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

"Al Kharsaah, le plus grand projet solaire de Total, contribuera à notre ambition de déployer 25 GW d'énergies renouvelables d'ici à 2025. Grâce à ce projet, nous renforçons notre partenariat de long terme avec le Qatar, dans le pétrole, le gaz naturel, le raffinage et la pétrochimie, et nous l'étendons aux énergies renouvelables. C'est un symbole fort de la stratégie de Total de devenir un producteur et un fournisseur de toutes les formes d'énergies", a poursuivi le groupe.