TOTAL confirme son cap sur la neutralité carbone

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel . La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Dans le cadre du renouvellement du mandat du dirigeant mandataire social, le conseil a également mis à jour la politique de rémunération, inchangée depuis 2016, en planifiant la progression de son salaire fixe et de la composante long terme de sa rémunération assortie de nouvelles conditions de performances et de conservation pour soutenir son engagement long-terme.

A partir de 2021, un nouveau critère lié à la baisse des émissions indirectes dites Scope 3 liées à l'utilisation des produits énergétiques du groupe par ses clients en Europe sera introduit pour l'attribution d'actions de performance au PDG et à l'ensemble des dirigeants du groupe. En outre, le poids des critères relatifs à la stratégie de transformation de l'entreprise dans la rémunération variable du dirigeant mandataire social a été également renforcé.

Le conseil d'administration permet ainsi aux actionnaires d'exprimer leur avis sur la stratégie en matière de transition énergétique vers la neutralité carbone qu'il a arrêtée pour la Société, tenant compte de certaines attentes exprimées en ce sens et de l'irrecevabilité d'un projet de résolution relatif à cette stratégie qui serait présenté par des actionnaires dès lors qu'il s'agit d'un domaine de compétence propre du conseil d'administration.

Cette résolution s'appuie d'une part sur la déclaration conjointe émise avec la coalition d'investisseurs Climate 100+ en mai 2020, d'autre part, sur la stratégie et les objectifs annoncés aux actionnaires par Total en septembre 2020 et relatifs à l'ambition de la société TotalEnergies.

(AOF) - Total a confirmé que son conseil d'administration proposera aux actionnaires d'ancrer la transformation énergétique dans les statuts en modifiant la dénomination sociale en TotalEnergies SE. Le conseil présentera une résolution pour vote consultatif sur l'ambition de la société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et ses objectifs à horizon 2030.

