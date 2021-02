Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : concession pour de l'éolien offshore au Royaume Uni Cercle Finance • 08/02/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Total annonce qu'une joint-venture 50/50 avec Green Investment Group (GIG), filiale de Macquarie, a obtenu une concession sur les fonds marins britanniques dans la zone 'Eastern Regions', pour développer ensemble un projet éolien offshore de 1,5 gigawatt (GW). Le projet représente un investissement significatif à un stade initial de développement dans l'éolien offshore et leur permettra de se développer au Royaume-Uni, marché européen le plus mature pour ce secteur offrant des perspectives de croissance régulière. Total et GIG ont obtenu cette concession pour une redevance annuelle de 83.000 livres par MW/an, pendant la phase de développement. Sous réserve de la conclusion positive du processus, les accords de concession finaux seront signés courant 2022.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.61%