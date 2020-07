Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : coentreprise avec Indian Oil dans les bitumes Cercle Finance • 27/07/2020 à 14:59









(CercleFinance.com) - Total annonce la création d'une coentreprise à parts égales avec Indian Oil Corporation pour fabriquer et commercialiser des bitumes de spécialité de qualité supérieure et autres dérivés à l'attention de l'industrie de la construction routière en Inde. Cette coentreprise combinera ainsi leurs forces en matière de R&D et de marketing pour fabriquer et commercialiser des bitumes modifiés à base de polymère (PMB) et de poudrette de caoutchouc (CRMB), émulsions de bitumes et autres produits de spécialités. La coentreprise Total-Indian Oil mettra en place des unités de fabrication à travers le pays avec des solutions logistiques rentables. Elle explorera également les possibilités de développement vers d'autres marchés en Asie du Sud.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.23%