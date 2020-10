Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : chute de 72% du résultat net ajusté au 3e trimestre Cercle Finance • 30/10/2020 à 09:12









(CercleFinance.com) - Total publie un résultat net ajusté part du groupe de 0,85 milliard de dollars au titre du troisième trimestre, plongeant de 72% en comparaison annuelle, ramenant le BPA ajusté de la compagnie pétro-gazière à 29 cents. Son PDG Patrick Pouyanné fait part d'un 'environnement contrasté, avec des prix du gaz bas et des marges de raffinage très dégradées du fait de surcapacités de production au regard de la demande et de stocks élevés'. 'Dans ce contexte, le groupe démontre une nouvelle fois sa résilience grâce à son modèle intégré avec une génération de cash-flow de plus de quatre milliards de dollars et un taux d'endettement en baisse à 22%', poursuit-il.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.87%