Total : cession de parts dans des projets renouvelables

(CercleFinance.com) - Total, au travers de sa filiale renouvelables en France Total Quadran, annonce faire entrer la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances à hauteur de 50% au capital de deux portefeuilles de projets renouvelables. CA Assurances investit ainsi dans neuf parcs éoliens et 44 centrales solaires pour une capacité totale de 285 MW (100%), tandis que la Banque des Territoires investit dans huit parcs solaires en Nouvelle-Calédonie pour une capacité totale de 53 MW (100%). Ces cessions valorisent ces portefeuilles à une valeur d'entreprise d'environ 600 millions de dollars (100%) et permettent de dé-risquer le portefeuille de renouvelables, accélérer les cash-flows des projets et améliorer la rentabilité des capitaux investis.

