Total : cession de la part dans un bloc au Nigéria

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir cédé sa participation de 10% dans le permis Oil Mining Lease (OML) 17 à la société nigériane TNOG Oil & Gas Limited, un bloc onshore qui a produit environ 2500 barils équivalent pétrole par jour en quote-part Total en 2020. Cette participation est vendue pour un montant d'environ 180 millions de dollars, dont environ 150 millions ont été payés à la clôture de la transaction et le solde fera l'objet de paiements différés. 'Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de gestion active de nos assets pour poursuivre l'amélioration de notre portefeuille', a déclaré Jean-Pierre Sbraire, directeur financier du géant énergétique français.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.77%