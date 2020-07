Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : cession d'actifs matures non opérés au Gabon Cercle Finance • 30/07/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Total annonce que sa filiale Total Gabon, détenue à 58%, a signé un accord avec Perenco en vue de céder ses participations dans sept champs offshore matures non opérés, ainsi que ses intérêts et le rôle d'opérateur dans le terminal pétrolier du Cap Lopez. Le prix est compris entre 290 et 350 millions de dollars, en fonction des prix futurs du Brent. La production des actifs cédés s'est élevée à environ 8.000 barils de pétrole par jour en quote-part SEC en 2019. L'opération reste soumise à l'approbation des autorités gabonaises. 'Nous continuons à maximiser la valeur de nos pôles de production opérés d'Anguille-Mandji et de Torpille-Baudroie-Mérou, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes', ajoute Arnaud Breuillac, directeur général exploration-production de Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.02%