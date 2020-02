Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : cède sa participation de 27,5% de Fosmax LNG Cercle Finance • 06/02/2020 à 09:18









(CercleFinance.com) - Total annonce la cession de sa participation de 27,5% au capital de Fosmax LNG, opérateur du terminal méthanier de Fos Cavaou à la société Elengy. Cette société est co-actionnaire de Fosmax LNG avec une participation de 72,5% Le montant de la transaction est de l'ordre de 260 millions de dollars. ' Cette opération de cession d'actifs d'infrastructure non stratégique contribuera à la réalisation de l'objectif de cession de cinq milliards de dollars sur 2019-2020 ' indique le groupe. Le Groupe conserve sa capacité de regazéification dans le terminal d'environ 5,5 millions de tonnes par an (mtpa), qui représente environ 90% de sa capacité totale. Aujourd'hui, Total possède environ 18 mtpa de capacité de regazéification dans les terminaux en Europe.

