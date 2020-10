Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : cassure des 28E, s'enfonce vers 27E Cercle Finance • 26/10/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Victime de la crainte d'une seconde vague de récession (le baril chute de -2,5%), Total chute de -3,6% et confirme la cassure des 28E (support de fin septembre 12020 et surtout fin septembre 2011). Le titre se dirige vers une glissade en direction de 24,5E, zone d'accumulation du mars.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -3.65%