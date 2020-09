Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : casse un important support, attention sous 31,3E Cercle Finance • 17/09/2020 à 19:13









(CercleFinance.com) - Total casse un important support support oblique moyen terme qui gravite vers 32E mais ce n'est pas encore l'alerte rouge. Attention en revanche sous 31,3E (le plancher estival du 31 juillet) qui validerait une sortie de corridor 31,5/34,5E en formation depuis 2 mois. Le prochain support se dessinerait vers 29,1E, le support testé le 21 avril.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.22%