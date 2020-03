Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : bons d'essence pour aider les hôpitaux Cercle Finance • 23/03/2020 à 14:23









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir décidé de soutenir les hôpitaux de France mobilisés dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus en mettant à leur disposition des bons d'essence utilisables dans ses stations pour un montant pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. 'En outre, la Fondation Total va mobiliser cinq millions d'euros en faveur de l'Institut Pasteur, des associations hospitalières et associations sanitaires impliqués dans la lutte contre le Covid-19', ajoute le groupe énergétique.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.96%