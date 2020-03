Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : bons d'essence étendus aux EHPAD Cercle Finance • 31/03/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - Total annonce que dans le cadre de la lutte nationale contre le virus Covid-19, il étend aux EHPAD la mise à disposition de bons d'essence utilisables dans ses stations, mesure mise en place pour les établissements hospitaliers de France le 23 mars dernier. Le groupe énergétique ajoute qu'il ne sollicitera pas le soutien de l'Etat pour faire face aux difficultés économiques créées par le Covid-19 que ce soit sous forme de soutien de trésorerie ou de recours au dispositif exceptionnel de chômage partiel.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris 0.00%