Total : batteries Saft pour un parc éolien au Kazakhstan

Cercle Finance • 14/01/2021 à 09:17









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de Total, annonce avoir livré des batteries au nickel sans maintenance Uptimax pour le parc éolien de Badamsha, situé dans la steppe reculée et exposée de la région d'Aktobe, au nord-ouest du Kazakhstan. Ces batteries de maintenance fourniront l'énergie de secours essentielle aux systèmes de surveillance électronique, de freinage mécanique, de commande de pas et d'alimentation en graisse de ce parc qui produira 396 GWh d'énergie en 2021.

