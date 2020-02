Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : baisse du résultat net ajusté pdg en 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 09:03









(CercleFinance.com) - La production d'hydrocarbures a été de 3 014 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) sur l'année 2019, en hausse de 9% sur un an. Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint 3 879 M$ au quatrième trimestre 2019. Il est stable sur un an. ' La baisse du Brent, des prix du gaz et des marges de raffinage étant compensée par l'augmentation de la production 'indique le groupe. Il est de 14 554 M$ sur l'année 2019, en baisse de 9% sur un an. Le résultat net ajusté part du Groupe s'est établi à 3 165 M$ au quatrième trimestre 2019. Il est stable sur un an grâce à la stabilité du résultat opérationnel net ajusté des secteurs. Il est de 11 828 M$ sur l'année 2019 en baisse de 13% par rapport à l'année dernière. Le résultat de Total S.A., société mère, s'établit à 7 039 millions d'euros en 2019, contre 5 485 millions d'euros un an auparavant. Le cash flow net du Groupe ressort à 2 628 M$ au quatrième trimestre 2019 et à 8 983 M$ sur l'année 2019. Il est stable sur un an. ' La croissance organique de la production devrait se poursuivre à plus de 2% en 2020 grâce à la montée en puissance de projets mis en production en 2019 et les démarrages prévus en 2020 notamment Iara 2 au Brésil ' indique le groupe.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.96%