Total : annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Total annonce que son conseil d'administration a décidé d'annuler 65.109.435 actions auto-détenues rachetées entre le 29 octobre 2018 et le 30 septembre 2019 dans le cadre de sa politique de retour à l'actionnaire, représentant 2,50% du capital social. Il s'agit de 34.860.133 actions rachetées en vue d'annuler la dilution liée aux actions émises en paiement d'acompte sur dividende, et de 30.249.302 actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions de cinq milliards de dollars sur 2018-2020. Cette opération n'a pas d'impact sur les comptes consolidés du groupe énergétique, le nombre moyen pondéré dilué d'actions, ni le bénéfice net par action. Immédiatement après l'annulation, le nombre d'actions composant le capital s'élève à 2.601.881.075.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris 0.00%