Total : annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Total indique que son conseil d'administration a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 23.284.409 actions auto-détenues, représentant 0,88% du capital social du géant énergétique français. Ces actions ont été rachetées entre le 31 octobre 2019 et le 9 mars 2020 dans le cadre du programme de rachat d'actions de cinq milliards de dollars sur la période 2018-2020, décidé en février 2018 et suspendu en mars 2020. Cette annulation ramène le nombre d'actions composant le capital à 2.629.839.616, et le nombre de droits de vote exerçables en AG à 2.784.247.543. Elle n'a pas d'impact sur les comptes consolidés, le nombre moyen pondéré dilué d'actions, ni le BNPA.

