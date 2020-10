Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total annonce son entrée dans l'éolien flottant en France Reuters • 07/10/2020 à 09:02









(Actualisé avec précisions et contexte) PARIS, 7 octobre (Reuters) - Le groupe Total TOTF.PA a annoncé mercredi qu'il était devenu actionnaire à hauteur de 20% d'un projet de ferme éolienne flottante en Méditerranée, faisant son entrée sur ce marché en France. "Total devient actionnaire à 20% du projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed situé en Méditerranée, au large de Gruissan et à proximité de Port-la-Nouvelle (Occitanie)", précise le groupe dans un communiqué. Ce projet d'une capacité de 30 mégawatts (MW) a été attribué en juillet 2016. Patrick Pouyanné, PDG de Total, avait déclaré le 1er octobre dernier lors d'une conférence de presse que le groupe français annoncerait prochainement son entrée dans l'éolien offshore en Méditerranée. Total, qui ambitionne de faire partie à long terme des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergies renouvelables, anticipe une baisse de ses ventes de produits pétroliers de près de 30% au cours de la prochaine décennie. Le groupe vise un retour sur investissement supérieur à 10% dans les renouvelables, à comparer avec un niveau de 6 à 8% pour d'autres acteurs du secteur bien établis. Sur le marché de l'éolien marin, Total est actuellement présent en Corée du Sud avec un portefeuille de deux gigawatts et au Royaume-Uni avec le projet Erebus de 100 MW. (Henri-Pierre André et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.83%