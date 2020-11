Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : amorce de correction sous 36,5E, 3 'gaps' à combler Cercle Finance • 30/11/2020 à 17:05









(CercleFinance.com) - Total amorce de correction sous 36,5E après avoir culminé sous 38,7E (après plus de 50% repris en 1 mois). Le titre devrait combler le 'gap' des 36,28E du 23/11 puis celui des 34,81E du 20/11. Un 3ème 'gap' reste béant au-dessus de 32,74E depuis le 13 novembre.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -4.97%