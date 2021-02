TOTAL ajoute ajoute 2,2 GW à son portefeuille solaire aux Etats-Unis

(AOF) - Total renforce sa présence sur le marché américain par l'acquisition d'un portefeuille de 2,2 GW de projets solaires et 600 MW de projets de stockage par batterie, tous situés au Texas. Ces projets sont rachetés à SunChase Power, société d'énergie renouvelable spécialisée dans le développement de projets solaires à grande échelle, et MAP RE/ES, société privée d'investissements dans l'énergie.

Cela fait suite à la récente annonce d'un partenariat avec 174 Power Global pour développer un portefeuille solaire de 1,6 GW.

Le portefeuille se compose de quatre projets solaires de grande taille, chacun avec des systèmes associés de stockage d'énergie par batterie, dans des zones industrielles proches de Houston bénéficiant d'une forte demande en électricité.

La construction des deux premiers projets est prévue pour commencer dans le courant de l'année. L'ensemble des projets seront mis en service entre 2023 et 2024.

Les rémunérations versées par Total à Sunchase et MAP RE/ES seront échelonnées au rythme de l'avancement des projets.

Total conclura un accord d'achat d'électricité (PPA) de 1 GW provenant de ce portefeuille d'énergie solaire et de stockage d'énergie afin de couvrir l'intégralité de la consommation électrique de ses sites industriels opérés aux États-Unis, parmi lesquels la plateforme de raffinage-pétrochimie de Port Arthur et les sites pétrochimiques de La Porte et Carville.

" Je suis très heureux que Total contribue ainsi au développement de l'électricité solaire aux États-Unis. Nous sommes prêts à tirer parti des nombreuses opportunités de croissance du marché américain pour relever les défis de la transition énergétique ", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.

" Grâce à cette opération, Total développe maintenant près de 4 GW de capacité d'énergie renouvelable aux États-Unis, ce qui contribue à notre objectif d'atteindre près de 35 GW de capacité de production renouvelable en 2025. Par ailleurs, le fait de fournir de l'électricité verte à tous nos sites industriels aux États-Unis est une preuve concrète de notre ambition d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une grave crise du secteur

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel. La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.