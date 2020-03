Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : AG convoquée, vers un changement de statut juridique Cercle Finance • 19/03/2020 à 08:28









(CercleFinance.com) - Total annonce la convocation de son assemblée générale le 29 mai, le conseil d'administration invitant les actionnaires à exercer leur vote par correspondance ou par Internet, sans se déplacer à la réunion, en raison du contexte de l'épidémie de coronavirus. Compte tenu de la nécessité d'adapter ses statuts à la loi PACTE, notamment celles relatives aux administrateurs représentant les salariés, le conseil a également décidé de proposer à l'AG d'approuver une transformation du groupe en société européenne (SE). A cette occasion, il propose également une mise à jour de l'objet social de l'entreprise en l'élargissant à toutes les énergies, y compris l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, ainsi que la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.

