Total : affrète un navire avitailleur GNL pour la France

(CercleFinance.com) - Total et Mitsui O.S.K. Lines affrètent le 1er navire avitailleur GNL qui opérera en France. Les deux groupes ont signé un contrat d'affrètement long-terme pour un deuxième navire avitailleur en Gaz Naturel Liquéfié (GNL), qui sera livré en 2021. Ce navire sera positionné dans la région de Marseille-Fos (France). Il sera doté d'une capacité de 18 600 m3 pour une longueur d'environ 135 mètres et sera équipé de cuves à membrane Mark III fournies par l'entreprise française GTT. Ce navire a été spécifiquement conçu pour fournir en GNL un large éventail de navires en Méditerranée (porte-conteneurs, pétroliers, ferries, navires de croisière...).

