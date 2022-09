Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Total: adresse un droit de réponse au Monde information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 15:28

(CercleFinance.com) - Face aux affirmations de l'article publié par le journal Le Monde daté du 25 août 2022 et intitulé ' le gaz de TotalEnergies sert la guerre russe ', le journal le Monde a dû publier les éléments suivants dans le cadre d'un droit de réponse :



' Non, TotalEnergies n'exploite, ni ne coexploite, le gisement de Termokarstovoye. TotalEnergies est actionnaire minoritaire (49%) de Terneftegaz aux côtés de Novatek qui en est actionnaire majoritaire (51%). Terneftegaz est opérée par du personnel de Novatek et TotalEnergies n'y a pas de rôle opérationnel. '



' Non, le ' gaz de TotalEnergies ' n'alimente pas des bombardiers russes. Du point de vue contractuel, TotalEnergies n'a pas d'implication dans les activités opérationnelles de Novatek (...) ' et le kérosène fabriqué par la suite ' est exclusivement exporté hors de Russie ', assure Total.



' Non, TotalEnergies n'a pas réalisé ses résultats du premier semestre 2022 grâce à ses activités en lien avec la Russie. Tout d'abord, TotalEnergies a enregistré des pertes significatives liées à la Russie d'un montant de 7,6 milliards de dollars (...)



En outre, TotalEnergies a publié les résultats de ses activités en Russie : ils se montent, hors les provisions exceptionnelles mentionnées ci-dessus, à 1,7 milliards de dollars sur le premier semestre, soit seulement 9% du résultat de la Compagnie. (...) La Russie a donc contribué à une perte sur le résultat de la Compagnie du premier semestre de 5,9 milliards de dollars. La Russie n'a donc pas été une source de profits inespérés. '