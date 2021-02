Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : adhésion à une initiative pour le climat Cercle Finance • 04/02/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Total annonce rejoindre le 'Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping', centre de R&D basé à Copenhague, lancé avec le soutien de la fondation A.P. Møller pour promouvoir et contribuer à la décarbonisation de l'industrie maritime. Ce partenariat va permettre à Total de s'associer aux principaux acteurs du secteur maritime pour développer de nouveaux carburants alternatifs bas carbone ainsi que des solutions de neutralité en carbone. En tant que membre de son conseil consultatif, le géant énergétique français proposera des orientations stratégiques et des conseils techniques au Centre pour le développement de ses activités.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.36%