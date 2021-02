Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : acquisition de projets solaires au Texas Cercle Finance • 05/02/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Total annonce renforcer sa présence aux Etats-Unis avec l'acquisition d'un portefeuille de 2,2 GW de projets solaires et 600 MW de projets de stockage par batterie, tous situés au Texas, projets rachetés à SunChase Power et MAP RE/ES. Le portefeuille se compose de quatre projets solaires de grande taille. La construction des deux premiers est prévue pour commencer dans le courant de l'année. L'ensemble des projets seront mis en service entre 2023 et 2024. Total conclura un accord d'achat d'électricité (PPA) de 1 GW provenant de ce portefeuille d'énergie solaire et de stockage d'énergie afin de couvrir l'intégralité de la consommation électrique de ses sites industriels opérés aux États-Unis.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.40%