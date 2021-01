Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : acquisition de Fonroche Biogaz Cercle Finance • 11/01/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Total annonce l'acquisition de Fonroche Biogaz. Cette société conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France. Fonroche Biogaz est aujourd'hui le leader du marché français de la production de gaz renouvelable avec plus de 10% de part de marché. La société dispose de près de 500 gigawattheures (GWh) de capacité installée. Elle a doublé entre 2019 et 2020. ' Son intégration marque une étape importante dans le développement de Total sur le marché du gaz renouvelable, avec des perspectives de croissance rapide sur le marché français et de déploiement à l'international ' indique le groupe. ' Nous considérons que le gaz renouvelable a un rôle important à jouer dans la transition énergétique car il contribue à la réduction de l'intensité carbone du gaz naturel, et nous sommes favorables à l'imposition d'incorporation de gaz renouvelable dans les réseaux de gaz naturel, ' a déclaré Philippe Sauquet, Directeur général Gas, Renewables & Power de Total.

