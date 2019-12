Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : acquisition d'une part de bloc au Suriname Cercle Finance • 23/12/2019 à 09:15









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé un accord avec Apache Corporation en vue d'acquérir une participation de 50% et le statut d'opérateur du bloc 58, situé au large du Suriname, dans le prolongement des découvertes réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek. Le puits d'exploration Maka-1 est en train d'être foré sur le bloc 58, et les résultats préliminaires confirment le potentiel de la licence. Deux autres puits d'exploration devraient être forés par Apache avant le transfert du statut d'opérateur. Total paiera un bonus de 100 millions de dollars ainsi que sa part des coûts passés. En cas de développements, il assurera un portage remboursable d'une part des investissements d'Apache et réalisera des paiements additionnels liés au développement et à la production.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.23%