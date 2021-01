TOTAL acquiert le français Fonroche Biogaz

(AOF) - Total a acquis Fonroche Biogaz, une société qui conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France. Avec près de 500 gigawattheures (GWh) de capacité installée, qui a doublé entre 2019 et 2020, Fonroche Biogaz est aujourd'hui le leader du marché français de la production de gaz renouvelable avec plus de 10% de part de marché grâce à un portefeuille de 7 unités en service et de 4 autres projets en développement à court terme, a indiqué la compagnie pétrolière.

Forte de l'expertise de ses 85 employés, Fonroche Biogaz a développé un savoir-faire industriel et technologique sur l'ensemble de la chaine de valeur du biométhane.

Son intégration marque une étape importante dans le développement de Total sur le marché du gaz renouvelable, avec des perspectives de croissance rapide sur le marché français et de déploiement à l'international.

" Cette acquisition est en ligne avec notre stratégie et notre ambition climat visant à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Nous considérons que le gaz renouvelable a un rôle important à jouer dans la transition énergétique car il contribue à la réduction de l'intensité carbone du gaz naturel, et nous sommes favorables à l'imposition d'incorporation de gaz renouvelable dans les réseaux de gaz naturel, " explique Philippe Sauquet, directeur général Gas, Renewables & Power de Total.

" Nous avons exprimé en 2020 notre volonté de participer au développement de la filière, dont les gains de compétitivité sont attendus pour ces prochaines années. Nous entendons produire 1,5 térawattheure (TWh) par an de biométhane dès 2025 et Fonroche Biogaz constitue donc la pierre angulaire de notre développement sur ce marché ", a précisé le dirigeant.

Avec cette opération, Total devient un acteur majeur du gaz renouvelable en France et en Europe et renforce notablement sa présence dans ce secteur, déjà effective grâce à ses filiales Méthanergy (cogénération à partir de biogaz) en France, PitPoint et Clean Energy (production de biométhane et réseau de stations de Bio-GNV/Bio-GNL), respectivement au Benelux et aux États-Unis. En décembre 2020, Total a signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec Clean Energy Fuels Corp visant à établir une joint-venture (50 % / 50 %) dotée de 100 millions de dollars pour développer des projets de production de gaz renouvelable aux Etats-Unis.

L'objectif du groupe est de produire de 4 à 6 TWh/an de biométhane d'ici à 2030.

