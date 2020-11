TOTAL acquiert Charging Solutions, un opérateur de recharge pour véhicules électriques en Allemagne

(AOF) - Total a finalisé auprès du groupe Viessmann l'acquisition de Charging Solutions, l'unité spécialisée dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques de sa filiale Digital Energy Solutions (DES). Avec cette opération, Total devient l'opérateur en Allemagne d'un réseau de 2 000 points de recharge installés chez des clients professionnels, dont certains accessibles au grand public. Total renforce aussi ses compétences techniques et commerciales dans le domaine de l'installation, des opérations et de la gestion de réseaux de recharge pour les flottes et les entreprises.

Basée à Munich, cette nouvelle entité de Total Deutschland va poursuivre son développement avec la fourniture de solutions complètes pour la recharge électrique, intégrant le conseil, la planification, l'installation et la facturation des services de recharge. Les gestionnaires de flotte peuvent également bénéficier de solutions adaptées pour la recharge des voitures de société au domicile de leurs collaborateurs.

" L'ambition de Total est d'opérer 150 000 points de recharge en Europe d'ici 2025. L'acquisition de Charging Solutions nous permettra d'accélérer notre développement sur le marché allemand. " déclare Alexis Vovk, Directeur général de la branche Marketing & Services de Total.

