Total accords signés pour un projet photovoltaïque au Qatar

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé des accords pour le développement du projet photovoltaïque d'Al Kharsaah Solar PV IPP Project, centrale solaire de 800 mégawatts-crête (MWc) située à 80 km à l'ouest de Doha, au Qatar. Le projet sera développé et opéré par le SPV Siraj 1, détenu conjointement par le consortium composé de Total Solar International et de Marubeni (40%), aux côtés de Siraj Energy (60%), joint-venture entre Qatar Petroleum et Qatar Electricity & Water Company. Al Kharsaah approvisionnera le réseau qatari et alimentera industries, services et particuliers dès 2021 avec une capacité initiale de 350 MWc avant d'atteindre sa pleine capacité en 2022. Elle représentera environ 10% de la demande de pointe en électricité du pays.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.49%