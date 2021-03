Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : accords pour commercialiser du GNL en Chine Cercle Finance • 23/03/2021 à 08:33









(CercleFinance.com) - Total annonce des accords avec Shenergy Group, acteur de l'énergie à Shanghai, portant sur la fourniture par Total de jusqu'à 1,4 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, ainsi que sur la création d'une joint-venture destinée à commercialiser du GNL en Chine. La joint-venture (Total 49%, Shenergy Group 51%) vendra le GNL à des clients de Shanghai et de la région voisine. Le groupe français fournira par ailleurs du GNL à Shanghai Gas, la filiale de gaz naturel de Shenergy Group, pour son activité de distribution. Le GNL fourni à la joint-venture et à Shanghai Gas proviendra du portefeuille international de Total, dans le cadre d'un contrat d'achat à long terme portant sur un volume de jusqu'à 1,4 million de tonnes par an pendant vingt ans.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.09%