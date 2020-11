Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : accord stratégique avec ADNOC Cercle Finance • 12/11/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé un accord stratégique avec ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) pour développer des solutions dans le domaine de la réduction des émissions de CO2 et dans celui du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS). 'Cet accord réunit le meilleur des technologies bas-carbone de Total et d'ADNOC, et étend sur l'ensemble de la chaîne de valeur le partenariat et la collaboration de longue date entre deux acteurs majeurs de la production d'énergie', explique-t-il. Les deux groupes énergétiques vont notamment explorer conjointement les possibilités de réduire les émissions de CO2, d'améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables pour les opérations pétrolières et gazières.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.77%