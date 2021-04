Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : accord de partenariat avec Carglass Cercle Finance • 27/04/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé un accord de partenariat avec Carglass, le spécialiste de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, 'poursuivant ainsi le développement de services pour simplifier la gestion des frais liés au véhicule professionnel'. 'La Carte TOTAL est désormais acceptée dans les 450 centres Carglass en France où les professionnels peuvent, dès à présent, bénéficier de la prise en charge sans avance de frais des coûts de réparation et de remplacement du vitrage', explique le groupe énergétique.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.12%