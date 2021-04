Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total : accord de collaboration technique avec Siemens Energy Cercle Finance • 13/04/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Total et Siemens Energy annoncent un accord de collaboration technique afin d'étudier des solutions durables pour la réduction des émissions de CO2, collaboration qui se concentrera sur les installations de liquéfaction du gaz naturel et la production d'électricité associée. Ils s'associeront pour fournir des solutions industrielles telles que la combustion d'hydrogène propre dans les turbines à gaz, la liquéfaction tout-électrique du gaz naturel, ou encore l'optimisation de la production d'électricité. 'Le développement d'un GNL à faible émission de gaz à effet de serre est essentiel pour faire face à la demande d'énergie croissante au niveau mondial', commente Arnaud Breuillac, directeur général de l'exploration-production de Total.

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.21%